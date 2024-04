ZOK-owski dżem w Hydrozagadce i to nie tylko na scenie. Zagrał studencki zespół "Rabbithole", a po nich - uczestnicy zrobili jam session

Sala była pełna i gościła słuchaczy w różnych grupach wiekowych. Cykl "HydroJam" otworzył zespół Rabbithole.

Rabbithole to zespól powstały pod koniec 2022 roku i składa się ze studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak sami mówią o sobie "są paczką kumpel i kumpli, którzy za sprawą podobnych gustów muzycznych dogadali się w języku dzięków i rytmów, co okazało się zaowocować w bliskość i powstanie zespołu centrującego nasze podobieństwa i różnice. To centrum to ich własna dziura, w którą sami wpadli i starają się w tej krainie różności zlepić utwory, które odzwierciedlają ich jako całość. Inspirują się takimi gatunkami jak: rock, grunge, punk, funk, indie czy pop. To na czym najbardziej im zależy to autentyczność i energia. Na scenie chcą, tak samo jak na próbach, wyładowywać pokłady swojej energii, a podczas koncertów uderzać tą energią w słuchaczy".