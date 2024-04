Majówka w powiecie żarskim. Gdzie warto się wybrać podczas długiego weekendu

Majówka w powiecie żarskim. Już niedługo pierwszy wiosenny długi weekend. Pogoda bywa zdradliwa, ale wszyscy liczymy na to, że to będą ciepłe dni bez deszczu. Sprawdziliśmy, co będzie się działo w poszczególnych gminach na terenie powiatu żarskiego. W samych Żarach będzie to majówka w stylu retro, ale nie tylko, bo będą też atrakcje sportowe i rozrywka dla dzieci i dorosłych, muzyczne doznania z hitami Queen symfonicznie i sporo innych atrakcji.