Atak nożownika w Chlebowie pod Gubinem. Co mówi prokuratura w tej sprawie? Ile grozi napastnikowi? Łukasz Koleśnik

W niedzielę (12 marca) w Chlebowie pod Gubinem doszło do ataku z użyciem noża. W trakcie kłótni 36-latek zaatakował swojego równolatka i ranił go wielokrotnie nożem. Co mówi prokuratura w tej sprawie?