Auto dachowało na drodze Kiełpin - Drzonków. Kierowca uciekł. Mamy relację świadka

- Byłem pierwszy, który zauważył ten wypadek. Jechałem do Suchej, nagle na drodze zobaczyłem porozwalane części, a w rowie leżało auto. Wyglądało to bardzo poważne – opowiada zielonogórzanin. – To była godzina 20.00. Może pięć po. Od razu chwyciłem za telefon i zadzwoniłem na 112, jednocześnie podchodząc do samochodu. Zatrzymało się jeszcze dwóch innych kierowców.

- Podszedłem do auta i usłyszałem głos: - Jestem tu w środku. Wszystko dobrze, nie chcę policji. Dajcie mi tylko nóż – opowiada zielonogórzanin. – Wszyscy zaczęli szukać noża. Nikt go nie miał. Nagle przypomniałem sobie, że mam nóż introligatorski. Podałem go, a kierowca przeciął nim pasy. Powoli najpierw zaczęły pojawiać się nogi, w końca cała postać mężczyzny, na oko 50-60-letniego.

Kiedy kierowcy udało się uwolnić z auta, powtórzył, że policja jest tu niepotrzebna, a on jutro przyjedzie po samochód. Miał jakiś identyfikator… Wziął z auta torbę, przeszedł jakieś 50 metrów drogą i uciekł w las.