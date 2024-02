Autodranie w Zielonej Górze parkują, jak chcą. Takie zachowanie jest najczęściej zgłaszane do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Eliza Gniewek-Juszczak

Tak parkują niektórzy kierowcy w Zielonej Górze. Zobacz więcej zdjęć od Czytelników Nadesłane Zobacz galerię (20 zdjęć)

– Na parkingu przy Ptasiej i Wyszyńskiego w Zielonej Górze jeden z kierowców tak zaparkował auto, że nie można było wyjechać – zawiadomił pan Edward. Czytelnicy natychmiast zgłosili kolejne takie miejsca. To właśnie parkowanie w miejscach niedozwolonych, mieszkańcy co roku najczęściej zgłaszają do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.