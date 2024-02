Bachanalia 2024. Znamy datę, ceny biletów i pierwszego wykonawcę święta studentów UZ

To jedne z najbardziej wyczekiwanych dni nie tylko dla zielonogórskich studentów, ale dla wielu młodych Lubuszan. Impreza nawiązuje do lokalnych tradycji winiarskich oraz do Bachusa – boga wina i symbolu Zielonej Góry. Podczas Bachanaliów studenci przejmują symbolicznie władzę nad miastem. Program obejmuje takie wydarzenia jak Wielkie Grillowanie, energetyzujące koncerty, dyskoteki oraz konkursy i zawody, w tym także te sportowe.