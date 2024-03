Będą strzyc i golić brody zawodowo! Ta szkoła w Gorzowie kształci barberów!

Nauczą się fryzjerskiego fachu

Takiej pracowni fryzjerskiej, jaką mają w gorzowskiej szkole niejeden salon fryzjerski mógłby pozazdrościć. W przestronnej sali znalazło się kilkanaście stanowisk wyposażonych we wszystkie niezbędne przybory. To miejsce, w którym uczniowie nauczą się fryzjerskiego fachu. Po raz pierwszy będą jednak mogli kształcić się pod kątem barberingu. Do tej pory tajniki tego zawodu młodzi ludzie poznawali poza szkołą. Dokształcali się między innymi na prywatnych kursach.