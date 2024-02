W szkole w Gorzowie będzie klasa penitencjarna? Byłaby jedyna w Lubuskiem!

Wybór klasy mundurowej o takim profilu to doskonały wstęp do pracy w Służbie Więziennej, która jest zainteresowane potencjałem tkwiącym w młodzieży. Młodzi ludzie po ukończeniu szkoły będą w podstawowym stopniu przygotowani do pełnienia służby w naszych szeregach i świadomi drogi, którą obrali. To będą osoby posiadające nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną na temat swojej pracy, a więc odpowiedni i poszukiwani kandydaci do służby - mówi major Tomasz Nowosadzki, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Gorzowie.