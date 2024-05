Będą układać asfalt na Kosynierów Gdyńskich. Jak we wtorek i środę jeździć po Gorzowie?

We wtorek 28 maja prace powinny rozpocząć się pomiędzy skrzyżowaniem Kosynierów Gdyńskich z ul. Jagiellończyka a skrzyżowaniem z ulicami Mickiewicza i Mościckiego. Roboty mają potrwać dwa dni.

- Godziny rozpoczęcia robót uzależnione są m. in. od warunków atmosferycznych. Po zakończeniu robót wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy - na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do starej jezdni ul. Słowiańskiej – informuje Ewa Iwańska, dyrektor biura zarządu Gorzowskich Inwestycji Miejskich.