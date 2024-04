Tydzień z utrudnieniami, czyli tak będą układać asfalt na Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie

Układanie ostatniej warstwy masy asfaltu na ul. Kosynierów Gdyńskich – jeśli pogoda nie będzie przeszkadzać - ma potrwać sześć dni. Ten czas został podzielony na pięć etapów.

- Etap pierwszy będzie realizowany we wtorek 23 kwietnia i obejmować on będzie prace na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Roosevelta, Żwirową i Słowiańską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza – informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu. - Główne założenia tego etapu to: całkowite wyłączenie wspomnianych odcinków z ruchu kołowego w obu odcinkach. Zamknięty zostanie również wyjazd ze starej Słowiańskiej. Otwarte zostanie skrzyżowanie z ul. Mickiewicza – w pełnym zakresie, jedynie bez możliwości skrętu w ul. Kosynierów Gdyńskich w kierunku Matejki i ronda Kosynierów Gdyńskich – mówi dalej R. Krajczyński.

Jak będą przebiegać kolejne etapy prac na Kosynierów Gdyńskich?