Biała Sobota 2024 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Darmowe Konsultacje i Badania w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem to okazja, aby wyrazić swoją solidarność z Pacjentami onkologicznymi, ale również edukować i promować profilaktykę przeciwnowotworową. Biała sobota to coroczna akcja związana z obchodami tego święta, do której kolejny raz przyłącza się Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, udostępniając możliwość darmowych konsultacji i badań bez konieczności posiadania skierowania.