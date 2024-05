Biblioteka z Brzeźnicy "W maju na pasionku"! Co robili Czytelnicy? Małgorzata Trzcionkowska

"W maju na pasionku" to wspaniały festyn, który co roku odbywa się w Brzeźnicy kołu Żagania. To wyjątkowe wydarzenie organizują mieszkańcy, wśród których wielu ma korzenie na Bukowinie. W 2024 roku jubileusz 55-lecia istnienia obchodził zespół Watra. Nie zabrakło tam również biblioteki i Czytelników.