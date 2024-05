Jechał prawie o 60 km/h za szybko. Zatrzymali go policjanci z Krosna Odrzańskiego. Stracił prawo jazdy

W pewnym momencie w Krośnie Odrzańskim na ulicy Gubińskiej w kierunku policjantów jechało osobowe audi. Po zmierzeniu prędkości okazało się, że porusza się o 59 km/h szybciej niż powinien. Policjanci nałożyli na niego 1500 złotych mandatu karnego i zatrzymali mu prawo jazdy.

- W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników drogi apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów, w tym dopuszczalnych limitów prędkości - mówi kom. J. Kulka. - Pamiętaj, że okres wiosenny to czas, gdzie oślepiające słońce znacznie ogranicza widoczność. Dlatego ściągnij nogę gazu i dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze, w szczególności gdy przejeżdżasz przez teren zabudowany i zbliżasz się do przejścia dla pieszych. Ważniejsze od przybycia na czas jest to, aby bezpiecznie dojechać do celu.