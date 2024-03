Blisko 50 mężczyzn z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wykazało się odwagą w trudnych czasach dla Kościoła. Zostali szafarzami

Wśród nowych nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej są wierni z wielu parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, m.in. w Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Lubieszowie, Olbrachtowie i Głogowie.

– Tak naprawdę robię to dla chorych z naszej parafii, żeby wspierać proboszcza w obsłudze ich potrzeb. To jest dla mnie najważniejsze – podkreśla Radosław Gajda z parafii św Michała Archanioła w Olbrachtowie. – Całe życie służę, jako ministrant w kościele. To też wynika z tego, że człowiek jest nauczony służyć, a to jest kolejna możliwość służenia.