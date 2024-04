Bocianom w Gorzowie patyki lecą z nóg i ze słupa. Pomożecie im zrobić gniazdo?

- One są takie piękne i dużo mieszkańców z mojej okolicy martwi się o nie. Chcemy im w jakiś sposób pomóc, by nie męczyły się tak przy budowaniu gniazda – mówi nam Małgorzata Witkowska. To nasza Czytelniczka z ul. Warszawskiej. W poniedziałek 22 kwietnia opowiedziała nam o problemie, jaki ma para bocianów, które przyleciały w ten rejon Gorzowa zwany Janicami.

Od niedawna bociany próbują sobie uwić gniazdo na słupie, który stoi u zbiegu ul. Warszawskiej i Sybiraków.

- Nie za bardzo im się to udaje, bo patyki, z których chcą uwić gniazdo, spadają na ziemię. Być może jest jakieś rozwiązanie, by pomóc tym bocianom. Słyszałam o platformach, które można zamontować – mówi Czytelniczka.