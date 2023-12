Bogactwo po lubusku: piękne wnętrza, baseny, dostępy do rzek stadniny koni. Ile kosztują takie nieruchomości? |OFERTY

W tym zestawieniu pojawiają się nieruchomości warte od 4 do 8 milionów złotych. Jak wyglądają? Są jak z bajki! To wielkie posiadłości, czy też budynki, które często otoczone są imponującym terenem (czasami nawet z dostępem do rzeki, czy jeziora) i towarzyszącymi zabudowaniami. Nie brakuje im też udogodnień takich, jak sauna, jacuzzi, basen, czy stadnina koni.

Nieruchomości warte fortunę w Lubuskiem to nie tylko domy

Wśród kilku najdroższych nieruchomości wystawionych na sprzedaż w Lubuskiem znajdują się oczywiście domy, cała kamienica, pałac, czy też zabudowania, które można wykorzystać z przeznaczeniem na agroturystykę. Kilka więc prezentowanych przez nas ofert daje możliwości zarobkowe.

A jak wyglądają domy? Możecie się zainspirować ich wystrojem, przy własnych aranżacjach, bo co ciekawe, każdy z nich urządzony został w zupełnie innym stylu. Każdy więc będzie w stanie bez problemu znaleźć coś w sam raz dla siebie.