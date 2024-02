Bomba transferowa w Lechii Zielona Góra. Wraca Sebastian Górski!

„DNA Lechii Zielona Góra to stawianie na wychowanków. Tym bardziej cieszy powrót do domu kolejnego z naszych byłych piłkarzy. Sebastian Górski w przeszłości grał w takich klubach jak Lechia Zielona Góra, UKP Zielona Góra, Puszcza Niepołomice, Chrobry Głogów. Seba witaj w domu. Mamy nadzieje, że razem będziemy tworzyć potęgę zielonogórskiej piłki”.

Sebastian Górski w marcu skończy 32 lata, znaczną większość seniorskiej kariery spędził w Zielonej Górze. Wychowanek Celulozy Kostrzyn nad Odrą po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 opuścił Winny Gród i wraz z Szymonem Kobusińskim przeniósł się do I-ligowej Puszczy Niepołomice. Przed sezonem 2022/2023 rozstał się z małopolskim klubem i szukał zatrudnienia w innym klubie I ligi. Ostatecznie jednak ponownie trafił do zielonogórskiego III-ligowca, w którym w 2022 roku rozegrał rundę jesienną. Był m.in. jednym z kluczowych graczy zespołu, który awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. W meczu z Legią Warszawa już jednak nie zagrał, ponieważ przed wiosną przeniósł się do Chrobrego Głogów.