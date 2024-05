Boże Ciało w Gorzowie. W procesji przeszły tłumy wiernych

- Dzisiaj, idąc w tej drodze, przyszła mi myśl, dlaczego zaborcy, dlaczego okupanci, dlaczego tak bardzo mocno naciskali, aby nie organizować, aby zakazać uroczystości Bożego Ciała. Oni po prostu się tego bali. Bali się tego świadectwa wiary – mówił bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, przy czwartym ołtarzu, który zlokalizowany był przy katedrze.

- Mam przekonanie, że Pan Jezus jest z nami i tę swoją obecność eucharystyczną w całej historii Kościoła tak mocno podkreśla. Obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii jest rzeczą realną, rzeczywistą. To nie jest żaden symbol, to nie jest jakiś znak. To jest nasz Pan Jezu Chrystus. Dziękuję za to zgięte kolano, modlitwę, pieśń. To jest ważne, by ten przekaz wiary przekazywać dalej – kontynuował biskup.