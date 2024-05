Boże Ciało w Zielonej Górze. Procesja przeszła z kościoła Najświętszego Zbawiciela do konkatedry

To już wiekowa tradycja. Procesje organizowane z okazji święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, organizowane są już od XIV wieku. W Zielonej Górze głównej procesji przewodniczył biskup Adrian Put. Wierni modlili się i śpiewali przy czterech ołtarzach.

- To piękny zwyczaj i nie wyobrażam sobie, bym nie miała uczestniczyć w procesji. Albo tej głównej, albo organizowanej w naszej parafii. Jestem co roku i za każdym razem mocno to święto przeżywam - mówi Stanisława Witecka-Przybylska. - Za mojej młodości to procesja szła ulicami, a wszystkie okna w kamienicach były ozdabiane obrazami, kwiatami. Takie małe ołtarzyki powstały w każdym niemal domu.

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Sama uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, obchodzone jest od XIII wieku. A pierwsza procesja związana z tym świętem, odbyła się we Francji. Dziś w Kościele Katolickim wciąż odbywają się procesje i to na całym świecie. Wierni przechodzą za Najświętszym Sakramentem do ołtarzy.

- Wiele osób wciąż zrywa gałązki brzozy ustawione przy ołtarzach i chowa za obrazem w domu, co ma ustrzec gospodarzy przed wszelkimi nieszczęściami. Sama też tak robię. Strzeżonego Pan Bóg strzeże - przyznaje Krystyna Bogusławiak. - Pamiętam z młodości, jak bardzo przeżywałam te procesje... Jak zbierałam kwiatki po łąkach i ogrodach, by mieć pełen koszyczek, a potem w białej sukni do ziemi sypać te kwiaty na ulicy razem z innymi dziewczynkami.

Zielonogórskie Uwielbienie rozpocznie się wieczorem

W związku z Bożym Ciałem odbywają się nie tylko uroczyste nabożeństwa, procesje, ale także koncerty uwielbienia. To nowa tradycja, którą wierni bardzo dobrze przyjęli. W tym roku Zielonogórskie Uwielbienie odbędzie się na placu przy kościele pw. Ducha Świętego o godz.19.45.

- Wspaniały warsztatowy chór, zespół i soliści. A wszystko po to, by uwielbiać Boga za dar Eucharystii - zachęcają organizatorzy. - Przyjdź i wyśpiewaj z nami wdzięczność.

Dodajmy, że Boże Ciało to uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a w niektórych krajach w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej.

Przeczytaj także: