Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Rozwikłano jego tajemnicę | ZDJĘCIA, FILM

Jak mówi Alicja Duda, kierownik wydziału do spraw zabytków w LWKZ w Zielonej Górze, badania architektoniczne zostały przeprowadzone na zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Leśniowie Wielkim. Badania wykonywała grupa badaczy pod kierunkiem prof. Ulricha Schaafa z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Wyniki pozwoliły nam ustalić przekształcenia i fazy przebudowy i już możemy stwierdzić, że jest to kościół w 90 procentach z zachowaną konstrukcją oryginalną z 1670 roku. Jest to konstrukcjach zrębowa, natomiast w przestrzeni konstrukcji więźby dachowej wyróżnione zostały późniejsze fazy...