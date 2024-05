Youtuber z lubuskiego stanie przed sądem za nękanie i filmowanie bez zgody | WIDEO

Do sądu trafiła sprawa 45-letniego mężczyzny, który został oskarżony przez prokuraturę rejonową we Wschowie o uporczywe nękanie dwójki osób i umieszczanie tych przestępstw na swoim kanale YouTube i Facebooku. Oskarżona w tej sprawie została również 30-latka.

Sprawa youtubera ze Wschowy w sądzie

Oskarżonemu zarzucono, że od 5 kwietnia do 1 maja 2023 roku we Wschowie, uporczywie nękał pokrzywdzoną. Wysłał do niej wiele sms-ów z groźbami pozbawienia życia i zdrowia. Groził jej tez osobiście. Nachodził kobietą w miejscu jej zamieszkania i dobijał się do drzwi wejściowych. Udało mu się dwa razy wejść do środka po wyważeniu drzwi. Z informacji prokuratury wynika też, że wiele razy nakazywał pokrzywdzonej opuszczenie mieszkania, wyzywał ją słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszał jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie jej za ubranie i włosy. Dwa razy przewrócił ją na podłogę, a także uderzył ją w twarz. Również rejestrował wizerunek pokrzywdzonej bez jej zgody i upubliczniał go w Internecie. Tymi zachowaniami istotnie naruszał prywatność kobiety i wzbudził w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz poniżenia.

– Prokurator w toku prowadzonego postępowania ustalił, że mężczyzna dopuścił się nękania pokrzywdzonej poprzez wysyłanie jej wielokrotnych gróźb pozbawienia życia lub zdrowia, naruszenia nietykalności cielesnej, popychania, uderzania, a także wyważanie drzwi. Za ten czyn mężczyźnie grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jednocześnie mężczyźnie zarzucono, że nagrywał bez zgody jednego z pokrzywdzonych i upubliczniał te nagrania w Internecie bez jego zgody – informuje prok. Ewa Antonowicz, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Chodzi o nagrania z 28 kwietnia 2023 roku. Prokuratura informuje, że mężczyzna utrwalił nagi wizerunek pokrzywdzonego, nagrywając go podczas kąpieli. Pokrzywdzony był w stanie upojenia alkoholowego, co uniemożliwiało mu prawidłową ocenę sytuacji. Oskarżony rozpowszechnił to nagranie w Internecie bez zgody mężczyzny.

Wpływanie na świadka

Rzecznik prasowa dodaje, że kiedy prokurator z doniesień medialnych uzyskał informację, że istnieje obawa wpływania na świadków i pokrzywdzonych, zweryfikował te okoliczności.

– Dało to podstawę oskarżenia również jednej z osób powiązanej z oskarżonym i zarzucono jej wpływanie na zeznania świadków i zastraszanie – dodaje prok. Antonowicz. To 30-letnia kobieta, której zarzucono, od 28 kwietnia do 1 maja 2023 r. we Wschowie stosowała przemoc wobec pokrzywdzonej w celu wywarcia na nią wpływu, jako na świadka w tej sprawie. Uderzyła ją w tył głowy, żądając od niej, aby nie zgłaszała sprawy na Policję. Innego dnia szarpała pokrzywdzoną, popychała ją i uderzyła ją pięścią w twarz. W stosunku do mężczyzny i kobiety prokurator skierował akt oskarżenia do sądu rejonowego. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oskarżona podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, przy czym górna granica kary z uwagi na popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, może zostać zwiększona o połowę. Czytaj też: Dwie sprawy dotyczące Łukasza Mejzy zabrane z Zielonej Góry. - Trzeciej nie oddamy - zapewnia nowy prokurator okręgowy. Co na to poseł?

Najbardziej poszkodowany w bójce w centrum Zielonej Góry trafił do szpitala. Zarzuty usłyszeli wszyscy