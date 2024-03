Budowa przystanku Osiedle - Żary. Mieszkańcy żarskiego osiedla będą mieć bliżej do pociągu

Trwa budowa przystanku Osiedle - Żary przy ulicy Wieniawskiego, w pobliżu ogródków działkowych. Zaplanowano koszt inwestycji to ok. 2 mln 600 tysięcy. Dziś z osiedla Moniuszki na dworzec PKP idzie się ok. 25 minut (w zależności od tempa). Gdy przystanek będzie już gotowy wystarczy kilka minut i już będzie można wsiąść do pociągu.