„Kultowe” słupy oświetleniowe w Gorzowie pozostaną tylko przy Dworcowej

Słupy oświetleniowe w rejonie dworca PKP był jednym z gorętszych tematów, jakie przetoczyły się przez Gorzów jesienią zeszłego roku. Stało się to przy okazji zakończenia przebudowy ul. Dworcowej. Mieszkańcy zauważyli wtedy, że choć wymieniono nawierzchnię ulicy, z jej części zrobiono deptak, a także postawiono nowe ławki czy posadzono drzewa, to… kilkudziesięcioletnie słupy pozostały bez zmian.

Sześć po osiem. Zostanie cztery

Przed zakończoną już przebudową Dworcowej oraz trwającą przebudową Składowej i Jancarza w rejonie dworca PKP było łącznie sześć słupów stalowych oraz dziesięć betonowych. Enea, która jest właścicielem większości słupów, postanowiła wymienić wszystkie konstrukcje betonowe przy ul. Składowej oraz dwa z sześciu słupów stalowych, które były przy dworcu. W ostatnich dniach następował ich demontaż oraz ustawianie nowych słupów. - Spółka planuje zainstalowanie na nich nowoczesnych energooszczędnych opraw LED. Nowe słupy stalowe będą to słupy ocynkowane z wysięgnikami dostosowanymi do potrzeb ruchu – informuje nas Dorota Ślużyńska, starszy specjalista ds. marketingu w spółce Enea Oświetlenia.

Będzie malowanie

A co z pozostałymi czterema ośmioramiennymi słupami, które wciąż stoją wzdłuż ul. Dworcowej?

- W późniejszym okresie spółka dokona ich konserwacji. Nastąpi ich czyszczenie oraz malowanie – mówi D. Ślużyńska.

Przebudowa ul. Dworcowej zakończyła się w listopadzie zeszłego roku (2 stycznia powróciły na nią tramwaje). Przebudowa ulic Składowej i Jancarza miała potrwać do 21 czerwca, ale z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że roboty zostaną przesunięte do końca sierpnia.

