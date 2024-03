Budynek po szkole w Radnicy zostanie zagospodarowany? Ma tam powstać Centrum Wsparcia Rodziny Łukasz Koleśnik

Pojawił się pomysł zagospodarowania budynku po szkole w Radnicy na Centrum Wsparcia Rodziny. UM Krosno Odrzańskie Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Szkoła podstawowa w Radnicy pod Krosnem Odrzańskim została zlikwidowana we wrześniu 2022 roku. Do tej pory budynek stał niezagospodarowany. To jednak może się w najbliższym czasie zmienić.