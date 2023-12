Burger King otworzył jedyną restaurację w Lubuskiem

Kultowa knajpa w Gorzowie zamyka swoje podwoje. Ludzie mówią, że to wielka strata

- Chcieliśmy wrócić do korzeni. To dobre miejsce ze względu na ruch komunikacyjny. Mamy obok drogę przelotową (Trasę Nadwarciańką – dop. red.), stację paliw, obok także szkołę (Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu). Otwieramy zatem ponownie – mówiła nam Magdalena Niciejewska, specjalista ds. marketingu w Burger King Polska.

Otwarcie nastąpiło we wtorek 19 grudnia o 14.00.