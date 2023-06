Karmnik znów karmi najlepiej w Gorzowie. Wygrał Nocny Szlak Kulinarny

W czwartek 29 czerwca rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą restaurację w trakcie Nocnego Szlaku Kulinarnego. Tytuł Królowej Gorzowskiej Gastronomii powędrował do restauracji Karmnik w Parku 111.

Restauracja Karmnik to niekwestionowany lider gorzowskiej gastronomii. W zeszłym roku wygrała ona Nocny Szlak Kulinarny, a w tym roku ten sukces powtórzyła. Zdaniem mieszkańców to właśnie tutaj przygotowano najlepsze potrawy ze szparagów, która były bohaterem tegorocznego Szlaku (odbył się on 16-17 czerwca). Drugi rok z rzędu sztandar Królowej Gorzowskiej Gastronomii będzie więc wisiał w lokalu, który znajduje się na pierwszym piętrze Parku 111. Jego wręczenie miało miejsce w czwartek 29 czerwca.

Czy Karmnik wpadł w kulinarne gusta uczestników Szlaku? W restauracji przygotowano trzy potrawy.

- To cappucino z białych szparagów, galaretka ze szparagów i tartaletka z serkiem wegańskim i szparagami jako majonez – mówił przy okazji wręczania przechodniego sztandaru Tomasz Szymański, szef kuchni w Karmniku.

- Robiliśmy próby, danie się zmieniało z dwa-trzy razy, dopracowywaliśmy je, dawaliśmy do degustacji naszej załodze i tak powstało zwycięskie trio – dodawał T. Szymański. Przyznawał, że szparag (w tegorocznym głosowaniu mieszkańców na bohatera Szlaku pokonał truskawkę) jest bardzo wdzięcznym produktem. – Można go zrobić na wiele sposobów. I na słodko, i na słono – mówił szef kuchni w Karmniku.

Tysiące ludzi na Nocnym Szlaku Kulinarnym

Podczas tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego wydano łącznie 13 tys. porcji degustacyjnych.

- To gigantyczna liczba. Potrawy, które zostały przygotowane, są niesamowite. Cieszę się, że mieszkańcy tak chętnie uczestniczyli w Szlaku – mówił prezydent Jacek Wójcicki.

W tym roku na trasie Nocnego Szlaku Kulinarnego było 37 lokali gastronomicznych. Jednym z tych, którzy spróbowali przysmaki ze szparagów w każdym z nich był Marcin Malinowski.

- W każdym roku obejście wszystkich lokali nie udałoby się bez pomocy innych osób. Jedną z idei tego szlaku jest to, aby się spotykać, odwiedzać lokale. I to jest piękne, że można spotkać znajomych na szlaku. Pomoc znajomych polegała na tym, że jeśli ja nie mogłem dotrzeć, do lokalu to kolega podszedł do restauracji po porcję degustacyjną – mówił pan Marcin.

Tegoroczna edycja Nocnego Szlaku Kulinarnego była trzecią, ale pierwszy raz odbyła się w innym terminie niż wrzesień. Kiedy odbędzie się edycja przyszłoroczna? To już będzie zależało m.in. od samych restauratorów.

TOP-10 najlepszych lokali w Nocnym Szlaku Kulinarnym 2023

1. Karmnik

2. Saii

3. Aneri

4. Dobry Skład

5. Trzy Światy

6. Tarantino

7. Bistro Pizza

8. Kuchnia Manhattan

9. Kittku Cafe

10. Bazylia i Groszek Czytaj również:

Po pierwszej połowie... truskawki przegrywają ze szparagami! Jaki produkt zdobędzie Nocny Szlak Kulinarny?

Prosty przepis na bułeczki z jagodami