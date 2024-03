Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt zrzekł się mandatu i odszedł na emeryturę. Ale w nadchodzących wyborach na burmistrza dalej startuje

Decyzja o przejściu na emeryturę niczego nie zmienia. Wciąż ubiegam się o reelekcję. Przed miastem duże wyznania, ogromne inwestycje. Do czerwca musimy ogłosić przetargi na wielomilionowe inwestycje. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie rzeki. Chcę dokończyć to, co zacząłem – mówi A. Kunt.