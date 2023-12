Kolejny rekordowy budżet Kostrzyna nad Odrą. Jakie inwestycje zaplanowano na 2024 r.?

- Budżet na rok 2024 zamknął się kolejną rekordową kwotą. Łącznie z zadaniami zleconymi jest to nieco ponad 170 mln zł. Zadania zlecone obejmują niecałe 10 mln zł. Budżet opieramy na wskaźnikach makroekonomicznych, uwzględniając to, co dzieje się w przestrzeni ekonomicznej, wzrost płacy minimalnej, przyglądamy się wskaźnikowi PKP. Zwracamy też uwagę na nasze własne dochody, czyli podatki i dochody z budżetu państwa, które należą się gminą – tłumaczy Mirella Ławońska, skarbnik Kostrzyna nad Odrą.

Wzrosły dochody z podatków

W mieście trwają duże iwnestycje

Ogromne dofinansowanie z budżetu państwa

Kostrzyn będzie miał do dyspozycji ponad 100 mln zł na duże inwestycje drogowe. To dzięki dofinansowanie z budżetu państwa. – Do lipca musimy przygotować przetargi na te inwestycje – tłumaczy burmistrz. W przygotowaniu jest też duża modernizacja stadionu, która wyniesie zapewne kilkanaście milionów złotych. W przyszłym roku tej inwestycji nie zaczniemy, ale przygotujemy się do niej, przygotujemy się do przetargu i podpiszemy umowę na dofinansowanie z ministerstwem sportu – tłumaczy burmistrz. Nie zabraknie też mniejszych inwestycji, jak remonty i budowy placów zabaw, czy remonty dróg osiedlowych. Na inwestycje w 2024 r.z kasy miasta zostaną przeznaczone 44 mln zł.

Budżet Kostrzyna nad Odrą na 2024 r. został zatwierdzony podczas sesji rady miasta w czwartek, 14 grudnia.