Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy

Działka do sprzedania za 28 mln zł

Niespełna 300 hektarów – to tereny, których gospodarzem w Kostrzynie nad Odrą jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Większość z nich zostało przekazanych strefie przez miasto, gdy K-S SSE powstawała. To na nich przez lata wyrastały działające na terenie miasta zakłady przemysłowe. Problem w tym, że terenów pod kolejne inwestycje zaczyna brakować.

Na os. Drzewice powstaną dwa nowe zakłady

Strefa ma duże działki w rejonie os. Drzewice i drogi o roboczej nazwie KN4. Obecnie są tu łąki i pola, ale już niebawem zacznie się budowa dwóch dużych firm. Jedna będzie działać w branży logistycznej, w drugiej będą produkowane opakowania. Oznacza to, że z dostępnych tu około 60 hektarów pozostanie niewiele. – Z naszych informacji wynika, że jedna z tych firm będzie w ciągu doby obsługiwać około 80 ciężarówek. Dlatego tak spieszymy się z budową nowej drogi, bo ul. Reja i Asfaltowa takiego ruchu ciężarówek nie wytrzymają, a budowa nowych zakładów ruszy już niebawem – tłumaczy Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. Nowa droga połączy ślepą dotychczas drogę KN4 z ul. Cmentarną i jest prowadzona wzdłuż torów kolejowych na Szczecin. Budowa trwa, a nowa droga już teraz nazywana jest nieformalnie „obwodnicą Drzewic”.

Miasto sprzedaje grunty strefie ekonomicznej

Gdyby teraz pojawił się duży, atrakcyjny inwestor, to mielibyśmy problem ze wskazaniem mu atrakcyjnej lokalizacji. Po prostu zaczyna brakować działek – przyznaje burmistrz.

32-hektarowa działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową. Zaczyna się w miejscu, gdzie podczas organizowanego w Kostrzynie festiwalu stała duża scena. Obejmuje tereny, gdzie przed sceną bawiła się publiczność i ciągnie się aż do terenów dawnej strzelnicy wojskowej w rejonie os. Leśnego. Działka obejmuje więc również całe, rozległe zaplecze niegdysiejszego festiwalu. Cena wywoławcza to ponad 28 mln zł. Dla kostrzyńskiego budżetu oznaczałoby to duży zastrzyk gotówki.