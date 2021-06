Byliście ostatnio w Lubięcinie? Jeśli nie, to nie poznacie tej wsi! Jest pełna uroku. Jak zobaczycie zdjęcia, to pojedziecie tam

Lubięcin znajduje się po drodze z Nowej Soli w kierunku Sławy lub Wolsztyna. To, że jest po drodze, może sprawić, że, nie będąc celem wycieczki, zostanie przez przejeżdżających tędy pominięty, a warto dłuższą chwilę tutaj zostać, aby bliżej poznać miejsce i oczywiście pozachwycać się nim.

W książce "Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny" autorstwa Tomasza Andrzejewskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego w Nowej Soli znajdujemy ciekawostki na temat wsi.

- W 1446 r. wzmiankowany jest właściciel majątku Nesmewschil. W XVI w. Lubięcin należał do rodziny von Dyherrn, w XVII stuleciu do rodu von Stosch. Później majątek ziemski, podobnie jak pobliska posiadłość w Chełmku, zmieniał właścicieli. Na początku XVIII w. właścicielem majątku był David Heinrich von Kottwitz. W 1765 r. wzmiankuje się rodzinę von Schönaich z Siedliska 0 czytamy we wspomnianej publikacji.