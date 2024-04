Zdążyli przejechać tylko kilka kilometrów i zginęli. W tym miejscu ma być teraz bezpieczniej

Przejazd przez tory, na którym półtora roku temu zginęły trzy osoby ma być wkrótce bardziej bezpieczny. O rogatki w tym miejscu walczyli radni gminy. Ale po tragedii PKP PLK wyjaśniało, że jest tam bezpiecznie. Co się jeszcze stało, że Dąbrówka Wlkp. znalazła się na liście inwestycji?

Przejazdy przez tory w Lubuskiem. Będą zmiany

– Pamiętacie walkę o rogatki na przejeździe zlokalizowanym na ulicy Zbąszyńskiej w Dąbrówce Wielkopolskiej? PKP PLK zrobiła nam prezent na święta i potwierdza oficjalnie, że przejazd zostanie przebudowany wraz ze zmianą kategorii z C do B, co oznacza właśnie zmianę automatyki i montaż rogatek! – ucieszył się Marek Pych, radny Zbąszynka. Lista przejazdów kolejowych, które będą zmodernizowane trafiła też do mediów. Nowe systemy i dodatkowe zabezpieczenia będą montowane na 152 przejazdach kolejowo-drogowych w siedmiu województwach, w tym też w lubuskim, gdzie zaplanowano modernizację aż 53 takich przejazdów. Radny Pych podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Liczy, że mieszkańcy docenią starania, jakie trzeba było włożyć w to, aby zwrócić uwagę na problemy z tym przejazdem.

Wypadek na torach w Dąbrówce Wlkp. Trzy ofiary

W lipcu 2022 roku wydarzyła się tam tragedia, która wstrząsnęła nie tylko okolicą. Następnego dnia po wypadku, jedna z mieszkanek, przyznała, że słyszała w domu potężny, złowieszczy huk.

– Rodzina przyjechała po siostrę, aby ją do siebie nad morze zabrać. Ujechali trzy kilometry – mówiła młoda kobieta. Mężczyzna miał 68 lat, jego żona 69, a jej siostra 59 lat. – Boże święty, wyjechali z domu i już nie wrócą – mówiła z żalem pani Zosia, która często przejeżdża przez tory na rowerze. – Kiedy jadę sobie ścieżką to się zatrzymam. Popatrzę w prawo, lewo, czy pociąg nie jedzie, to potem jadę – zapewniała.

Poprawa bezpieczeństwa. Starania radnych

Jeszcze na początku 2022 roku radni gminy Zbąszynek Marek Pych i Henryk Budych, złożyli do PKP PLK interpelację w sprawie oświetlenia przejazdu. W piśmie podkreślili doniesienia mieszkańców o braku bezpieczeństwa w tym miejscu. W odpowiedzi spółka wyjaśniła, że iloczyn liczby pojazdów drogowych i pociągów przejeżdżających przez przejazd kolejowo-drogowy w ciągu doby potwierdza właściwą kategorię przejazdu. To kategoria C, w której ruch drogowy na przejazdach kolejowo-drogowych jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną.

Podobna odpowiedź na pytania o możliwości poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu po wypadku wpłynęła z kolejowej spółki do GL. Przejazd miał być odpowiednio zabezpieczony sygnalizacją oraz krzyżami św. Andrzeja i znakami Stop. PKP PLK apelowało do kierowców o przestrzeganie przepisów. A mieszkańcy wyliczali, że w tym miejscu zginęło łącznie pięć osób. Pod koniec marca okazało się, że PKP PLK zawarło umowy na wykonanie tych prac. Co się zmieniło? – Na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Zbąszyńskiej w Dąbrówce Wielkopolskiej zanotowano zwiększenie liczby samochodów. Z tego powodu obowiązujące przepisy wymagają zmiany kategorii przejazdu (z kat. „C” na kat. „B”). Przejazd zyska nową sygnalizację i rogatki. Przy wzmożonym ruchu kołowym podniesie to poziom bezpieczeństwa, zapewniając możliwość sprawnego pokonania toru – wyjaśnia Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego PKP PLK.

I dodaje, że sposób zabezpieczania skrzyżowań określają przepisy (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Pod uwagę brane są m.in. lokalne uwarunkowania, tzw. trójkąt widoczności oraz iloczyn ruchu na danym przejeździe. Śledziński przypomina też okoliczności ostatniego wypadku i wyjaśnia, że kierowca zignorował wówczas zasady bezpieczeństwa, mimo czerwonego światła – bezwzględnego zakazu wjazdu – wjechał pod pociąg ze Zbąszynka do Gorzowa. – W chwili zdarzenia przejazd był odpowiednio zabezpieczony – zapewnia.

Dąbrówka Wlkp. doczeka się inwestycji