Stara blaszka powoduje łzy. Historia nieśmiertelnika z Lubięcina, która brzmi jak opowiadanie o cudzie

Léon Bouchié, tak nazywał się żołnierz z Francji, który podczas II wojny światowej trafił do obozu jenieckiego Stalag VIII C w Żaganiu. Pracował w odległym o kilkadziesiąt kilometrów Lubięcinie, w powiecie nowosolskim (oczywiście, miejscowości te wówczas nazywały się inaczej). To w obecnym Lubięcinie pan Léon zgubił nieśmiertelnik. Udało się odnaleźć we Francji jego dzieci, syna i córkę. To brzmi jak cud…

Odkrycie na polu w Lubięcinie

Janusz Bem mieszka w Lubięcinie od dziecka, w tym samym domu. Pole koło domu było przekopywane co roku. A przez tyle lat ziemia nie oddawała nieśmiertelnika. Aż tu nagle ukazała się stara blaszka.