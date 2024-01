Centrum Żar wygląda dziś zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia deptaka, głównych ulic

Gdy zobaczycie fotografie autorstwa Witolda Mazurkiewicza, wykonane w latach siedemdziesiątych w centrum Żar, trudno będzie uwierzyć, że to jest to miasto. I nie chodzi tutaj o budynki, ale te tłumy. Dziś, to jest chyba nie do powtórzenia! Deptak dziś jest opustoszały, wręcz martwy. Coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z wynajmu lokali.