Charyzmatyczni, odważni, pełni pasji! Tacy właśnie są laureaci plebiscytu Człowiek Roku KRONO 2020

Malownicza wieś Zatonie, która od 2015 roku jest częścią Zielonej Góry, to dziś prawdziwa bombonierka. Jej największym atutem jest zrewitalizowany kompleks pałacowo-parkowy, który odzyskał swoją dawną świetność dzięki staraniom historyka-regionalisty, Jarosława Skorulskiego. Dlatego właśnie on został jednogłośnie wybrany przez Kapitułę Człowiekiem Roku KRONO 2020 i uhonorowany najwyższym laurem przyznawanym przez „Gazetę Lubuską” oraz firmę SWISS KRONO .

Co tu dużo mówić, gdyby nie Jarosław Skorulski , tegoroczna gala nie odbyłaby się w tak pięknym, dostojnym miejscu, które pokochali niemal wszyscy Lubuszanie.

Tak doniosłe wydarzenie musiało mieć wyjątkową oprawę, dlatego w tym roku spotkaliśmy się w malowniczym parku księżnej Doroty Talleyrand-Perigord, gdzie znajdują się zrewitalizowe pałacowe ruiny. A trzeba przyznać, że królujące nad parkową architekturą mury były tego dnia „świadkami” podwójnej radości – nie dość, że gromadziły śmietankę Lubuszan o szlachetnych sercach, to najwyższy laur otrzymał człowiek, dzięki którego staraniom zostały one wyremontowane.

Dodajmy, że Jarosław Skorulski jest wieloletnim prezesem stowarzyszenia „Nasze Zatonie” z Zielonej Góry. To właśnie pod skrzydłami tego charyzmatycznego człowieka, miłośnika lokalnej historii i kultury, stowarzyszenie odniosło wiele sukcesów – jednym z nich była renowacja Pałacu i Parku w Zatoniu, gdzie mogliśmy zwieńczyć tegoroczną odsłonę plebiscytu.

– Każdą taką nagrodę traktuję jako symboliczne podziękowanie nie tylko mojej osobie, ale również ludziom, którzy wokół mnie są – ludziom ze stowarzyszenia „Nasze Zatonie”, z fundacji „Ogrody Kultury”, przyjaciołom oraz urzędnikom, którzy na co dzień starają się, aby to miejsce wyglądało pięknie – mówił zwycięzca plebiscytu.

– To naprawdę piękne wyróżnienie, które pokazuje, że moja misja ma sens – napisał na swoim fanpage’u Michał.

Michał, który porusza się na wózku inwalidzkim, przemierza Gorzów Wlkp., pokazując innym niepełnosprawnym, by nie bali się wyjeżdżać wózkiem „w miasto”. Prowadzi również na YouTube swój program „I co dalej?” zajmujący się tematyką osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, bo jak sam pisze na swoim facebookowym fanpage’u: „każdy znajdzie w nim coś dla siebie – zarówno poradniki, jak i ciekawostki, a także sprawy techniczne, nowinki i nutkę humoru”.

Piotr Marczenia to natomiast charyzmatyczny osiemnastolatek ze Świebodzina, którego plebiscytowe jury wyróżniło za historyczną pasję, jaka pchnęła go do rekonstrukcji starego, ewangelickiego cmentarza w Podłej Górze (niem. Steinbach). Piotr od kilku lat przywraca pamięć o dawnych mieszkańcach wsi – pracuje nad odnowieniem zniszczonych nagrobków, naprawia rzeźby i – dodatkowo – gromadzi archiwalne fotografie mieszkańców Podłej Góry.