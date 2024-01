Gala Sportu Lubuskiego 2024. Kickboxerzy z Nowego Miasteczka: Jesteśmy dla siebie drugą rodziną

Dwie nagrody trafiły do przedstawicieli Maku Gym Nowe Miasteczko. To klub założony przez utytułowanego kickboxera Tomasza Makowskiego, dziewięciokrotnego mistrza świata K1 i muay thai, a także organizatora gal z cyklu Makowski Fighting Championship. To właśnie pod jego okiem szkoli się Aleksandra Cybulska, która została wybrana najpopularniejszym sportowcem wśród kobiet. W 2023 roku zdobyła ona m.in. brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata oraz tytuł mistrzyni Polski w muay thai. Ponadto dwukrotnie była wicemistrzynią Polski w K1.