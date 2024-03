Chcę jechać do sanatorium. Co mam zrobić? Czytelnicy GL pytają, lubuskie NFZ odpowiada

Myślę o wyjeździe do sanatorium. Co powinienem zrobić? Udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie czy nie jest to potrzebne? Jakie dokumenty wypełnić? Gdzie je przesłać (tylko drogą elektroniczną czy stawić się osobiście, tradycyjną pocztą?

Od lipca ubiegłego roku funkcjonują już skierowania elektroniczne. Po wystawieniu skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego automatycznie jest przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ. Tam rozpatruje je lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. Jeśli lekarz uzna, że e-skierowanie jest niekompletne, to poprosi o jego uzupełnienie lekarza wystawiającego.

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza papierowej formy. Jest to możliwe, gdy skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego (do systemu e-zdrowie).

Takie rozwiązanie to zdecydowanie dobra wiadomość dla pacjentów, bo nie trzeba już przesyłać skierowania do NFZ i pilnować, by zmieścić się w terminie 30 dni. Przyszły kuracjusz po wizycie u lekarza, u którego było wystawione skierowanie, będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, dostępnej na stronie pacjent.gov.pl, na jakim etapie jest jego sprawa.