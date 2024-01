Chwile grozy niedaleko Międzyrzecza! Autobus wypadł z drogi, na szczęście podtrzymały go barierki

Na szczęście nikt nie ucierpiał

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godz. 5.20 w pobliżu Nietoperka pod Międzyrzeczem. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca autobusu, w którym znajdowali się także pasażerowie, zjechał z jezdni do rowu. Gdyby nie bariery energochłonne pojazd prawdopodobnie przewróciłby się na bok.

- Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało – poinformowali strażacy z OSP KSRG Kaława.

Na miejsce zadysponowano służby, w tym kilka zastępów straży pożarnej. Pojazd będzie wyciągany z rowu.