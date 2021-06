Ciało kobiety dryfowało na wodzie na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Dzięki nastolatkom udało się ją uratować. Brawo!

- Nastolatki wszczęły alarm, poinformowały ludzi, którzy byli na brzegu, że coś takiego się dzieje. Wciągnęły tę kobietę na swój rower i przypłynęły do brzegu. Tam chwilę później pojawiło się zaalarmowane wcześniej pogotowie. Ratownicy podjęli akcję reanimacyjną i przywrócili funkcje życiowe kobiecie. Została zabrana do szpitala - przekazuje nam podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

To dzięki szybkiej reakcji 12 i 13-latki kobieta przeżyła. Dziewczyny wykazały się dużą odwagą i opanowaniem. To prawdziwe bohaterki!

Zachowaj rozwagę nad wodą

Policja apeluje, by podczas wypoczynku nad wodą zachować rozwagę.

- Pamiętajmy, by kąpać się tylko w miejscach, które są do tego wyznaczone. Nie łączyć alkoholu i pływania oraz pamiętać, by po wielu godzinach spędzonych na słońcu nie wskakiwać do wody, bo grozi to szokiem termicznym - apelują funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach wyłowiono dwa ciała z rzek w Lubuskiem. Do dramatycznych scen doszło nad zbiornikiem wodnym w Lubsku. Po akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono zwłoki mężczyzny.