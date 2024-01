Ciemno w Dzikowicach! Mieszczkańcy wsi proszą o pomoc Małgorzata Trzcionkowska

Czytelnik zrobił zdjęcie przewodów energetycznych przy konarach drzew Czytelnik

Mieszkańcy wsi Dzikowice w gminie Szprotawa narzekają na częste awarie oświetlenia ulicznego. - Zgłaszamy sprawy, czekamy na naprawę, potem przez jakiś czas lampy się świecą, aż do następnej awarii - wskazuje Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). Mamy XXI wiek i chcielibyśmy mieć we wsi jasno!