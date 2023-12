Co to za okna u dołu Przemysłówki? To przyszła kawiarnia!

Przemysłówka w czerni i bieli

Co powstaje przy Przemysłówce w Gorzowie? Stan surowy do końca roku

Jest nowy termin końca prac

A co jeszcze słychać na budowie MCK-u i mającej należeć do niej kawiarni? Lada moment oficjalnie zatwierdzony ma zostać zaktualizowany termin zakończenia prac. – Złożyliśmy wniosek z datą 16 grudnia 2024 – mówi Jaroszyński.

Nowy termin to jednak nie jest wina Gotechu. Prace nad budową MCK-u rozpoczęły się wiosną 2021 i miały potrwać do października 2022. Szybko jednak okazało się, że projekt jest „skopany”, trzeba było przygotować nowy. Prace musiały więc przyhamować niemal do zera.

Czytaj również:

Co robi wielki dźwig przy Przemysłówce w Gorzowie? Pomaga układać strop Miejskiego Centrum Kultury