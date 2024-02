Co za impreza się szykuje! Gwiazdy lekkoatletyki zjadą na Gorzów Meeting 2024

- To będzie jedna z trzech, po Diamentowej Lidze i Memoriale Janusza Kusocińskiego, największych imprez lekkoatletycznych w Polsce – mówi mam Tomasz Saska, prezes i trener ALKS AJP Gorzów. Klub właśnie szykuje się do zorganizowania Gorzów Meeting 2024. Impreza odbędzie się w piątek 24 maja na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Krasińskiego.

- Została ona wpisana do kalendarza World Athletics Continental Tour Bronze. Będzie się odbywała dwa dni przed końcem terminu na uzyskanie kwalifikacji do mistrzostw Europy. Jest więc spore zainteresowanie zawodników z całego świata – mówi T. Saska.

Nie zabraknie też zawodników z Polski. Do Gorzowa przyjechać mają m.in. Justyna Święty-Ersetic czy Maria Andrejczyk. A to nazwiska, które znają nawet osoby, które na co dzień nie interesują się lekkoatletyką. Wystartują też reprezentanci gorzowskiego klubu, m.in. biegaczka Nikola Horowska czy oszczepnik Cyprian Mrzygłód. Liczba zawodników, którzy zjadą do Gorzowa na pewno będzie trzycyfrowa. Podczas Gorzów Meeting 2024 będzie bowiem wiele konkurencji biegowych oraz rzutowych.