Coraz bliżej do budowy ogromnego centrum logistycznego w Nowej Soli

Inwestycje w Nowej Soli. Coraz bliżej nowej budowy

O tym, że do finału dobiegły prace projektowe przedsięwzięcia na ponad 20 hektarach pomiędzy ul. Żabią, Dolnośląską i torami poinformował kilka dni temu prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. Miasto sprzedało działkę w 2019 roku za ponad 12 milionów złotych. „Inwestycja trafia akurat do Nowej Soli przede wszystkim ze względu na profesjonalizm w obsłudze inwestora, no i... moje wielkie, wyjątkowe i osobiste zaangażowanie jako prezydenta miasta (przepraszam za nieskromność, ale to ich słowa) – pisał w połowie wakacji 2019 ówczesny prezydent Wadim Tyszkiewicz. Pisaliśmy o tym w artykule o tajemniczo zapowiadanym sukcesie. Teraz obecny senator Tyszkiewicz odnotował w mediach społecznościowych upływ czasu od tego wydarzenia.