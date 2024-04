Nowosolska prokuratura analizuje zawiadomienie w sprawie wspólnych banerów dwóch zielonogórskich komitetów wyborczych Eliza Gniewek-Juszczak

Jeśli doszło do błędu w kampanii wyborczej w Zielonej Górze, możliwe, że wniosek w tej sprawie będzie złożony do Państwowej Komisji Wyborczej, aby w przyszłości nie było podobnych zdarzeń. Ale na razie zawiadomienie dwóch posłanek Platformy Obywatelskiej jest sprawdzane. A one będą przesłuchane.