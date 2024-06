Coraz mniej klas w gorzowskich podstawówkach. Uczniów ubywa z roku na rok

Do gorzowskich placówek oświatowych idzie coraz mniej uczniów. Tak wynika z najnowszego „Raportu o stanie miasta” (o ogólnych demograficznych aspektach pisaliśmy w tekście: Co Ty wiesz o Gorzowie? Tak wygląda miasto w liczbach. W bieżącym roku szkolnym we wszystkich gorzowskich przedszkolach jest 161 oddziałów, w których jest 3910 maluchów. To mniej niż rok temu, gdy było 4081 przedszkolaków, czy dwa lata wcześniej, gdy było 166 oddziałów.