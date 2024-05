Praktyki zawodowe nie znają granic. Uczniowie Elektryka będą kształcić się w Niemczech

- W szczytowym momencie w naszej szkole praktyki ma osiemnaście klas, więc miejsc dla uczniów szukamy także poza Gorzowem – mówi nam Stanisław Jodko, dyrektor gorzowskiego Elektryka. Szkoła właśnie podpisała kolejną umowę na praktyki poza granicami Polski. W tym roku szkolnym czterech uczniów Elektryka trafiło na praktyki do firmy Actemium na południu Niemiec. Z kolei w przyszłym roku szkolnym kilkunastu uczniów będzie odbywać praktyki we Frankfurcie nad Odrą i w jego okolicach. Szkolenie do zawodu odbywać się będzie w firmie Elektro Jahn.

Co ciekawe, ta umowa to jeden z pierwszych efektów współpracy gorzowskiego żużla z niemieckim biznesem. Pod koniec marca Stal Gorzów podpisała umowę z brandenburskim BVMW, czyli z Federalnym Stowarzyszeniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Niemieckim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Dzięki tej umowie klub ma szansę pozyskiwać sponsorów zza Odry, a Niemcy mają możliwość poszerzenia kontaktów biznesowych na terenie Polski.

Zakład w Niemczech świeci nowościami

Elektro Jahn to firma, która też działa na terenie Brandenburgii, w tym w okolicach Berlina, a swoją siedzibę ma we Frankfurcie nad Odrą. Zatrudnia 140 pracowników, w tym ponad stu elektryków.

- Byliśmy oglądać zakład. Wprost świeci nowościami. Są w niej najnowsze rozwiązania zabezpieczeń elektrycznych, firma jest otwarta na wszystkich – mówi dyrektor Jodko.

- Zajmujemy się całym spektrum branży elektrotechnicznej, począwszy od instalacji wysokiego napięcia - przez oświetlenie uliczne, budowę szaf rozdzielczych, e-mobilność, fotowoltaikę - po instalacje niskiego napięcia – mówi Markus Jahn, prezes zarządu firmy. - Mamy w planach, aby praktyki odbywały się poprzez integrację w nasze życie codzienne firmy. Chcemy włączyć uczniów do wszystkich zadań, jakie wykonujemy. Przez pierwsze dni praktyk uczniów sprawdzimy w warsztatach ich umiejętności i zainteresowania. Następnie będą oni jeździć z pracownikami naszej firmy - w zależności od tych zainteresowań i umiejętności - czy to na budowy, czy to do klientów, czy do zadań serwisowych – mówi M. Jahn.