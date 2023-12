Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kiedy trzeba mieć taką kartę?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Karta pozwala uniknąć kosztów leczenia. Z roku na rok coraz więcej Lubuszan zgłasza się po odbiór tego dokumentu.

EKUZ. Koszty leczenia

Lubuski Wojewódzki Oddział NFZ przypomina, że warto mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wyjeżdżając do większości krajów europejskich. – Przekonali się o tym ci, którzy nagle musieli skorzystać z leczenia za granicą. W skali Polski w 2022 roku koszty udzielonej pomocy w ramach EKUZ, które sfinansował NFZ, wyniosły blisko 280 mln zł – wylicza NFZ. Najwyższa faktura za jedną osobę, która wpłynęła do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 roku wyniosła 2,15 mln zł. Do zdarzenia doszło w Niemczech, a pacjent przebywał w szpitalu 4 miesiące. Inny rachunek do sfinansowania opieki medycznej za naszego rodaka opiewał na prawie 1,16 mln zł. I w tym przypadku ubezpieczony wymagał leczenia szpitalnego, a jego pobyt trwał kilka miesięcy. W statystykach najwyższych faktur za leczenie w ramach EKUZ znalazła się też ta wystawiona na ponad 900 tys. zł, którą przedstawił szwedzki szpital za półtoramiesięczną hospitalizację pacjenta z Polski.

NFZ podaje, że największe kwoty za leczenie w ramach EKUZ pochodzą z Niemiec (55 proc. całej kwoty roszczeń otrzymanych przez NFZ w 2022 roku), kolejne z Belgii (6,94 proc.), Francji (6,63 proc.), Holandii (4,27 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (4,22 proc.).

EKUZ. Co daje karta EKUZ?

Karta EKUZ w nagłych sytuacjach daje nam prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na zasadach obowiązujących obywateli państwa, do którego podróżujemy. W większości europejskich państw, w których karta EKUZ jest honorowana, istnieje tzw. współpłacenie za leczenie przez pacjenta. Trudno przewidzieć, czy w czasie pobytu za granicą przydarzy się nam choroba, czy wypadek. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że takie sytuacje mają miejsce. Dlatego warto mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii.

Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

– W 2021 wydaliśmy 33 636 kart, w 2022 - 46 389 kart, a w 2023 do 22 grudnia br., prawie 52 tysiące – informuje rzeczniczka LOW NFZ Joanna Branicka. Ale świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. – Dlatego jeśli np. będziemy podczas pobytu za granicą uprawiać sporty wiążące się z takim ryzykiem, warto sprawdzić przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne – dodaje Branicka. Karta nie obejmuje też kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu i leczenia w Polsce, ale w takiej sytuacji należy najpierw uzyskać zgodę Prezesa NFZ na transport).

EKUZ. Jak wyrobić kartę EKUZ?

EKUZ mogą bezpłatnie otrzymać osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze), osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz poczta tradycyjną. Jeżeli ktoś ma kartę EKUZ warto przed wyjazdem sprawdzić jej ważność. Karta ma swój termin ważności w zależności od tytułu ubezpieczenia. Może być wydana na okres od 42 dni do 20 lat. Jeżeli ktoś potrzebuje EKUZ a wyjazd za granicę już za kilka dni, to najlepiej udać się osobiści do siedziby lub Delegatury oddziału NFZ, wówczas karta będzie wydana od ręki.