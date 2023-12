Cudny ogródek państwa Perzyńskich. Od ponad 30 lat dbają o magię świąt i robią to przepięknie! | WIDEO, ZDJĘCIA Joanna Niedziela Mariusz Kapała

Kiedy zbliża się grudzień, wielkimi krokami nadchodzą święta, to okna, balkony i ogrody wieczorami zaczynają świecić tysiącami lampek - na dworze zaczyna być jakby magicznie. Co roku, od ponad 30 lat dbają o to państwo Perzyńscy z Zielonej Góry i robią to w sposób... niesamowity, cudowny, wspaniały, jedyny! Tu jest jak w bajkowej krainie.