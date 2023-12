Koncert Świąteczny to już tradycja. Niemal setka młodych zielonogórzan rozśpiewała Planetarium Wenus

-Mój syn Stanisław, jest uczniem szkoły podstawowej nr 13, chodzi do 6 klasy i jest w zespole. Dziś właśnie występują, dlatego tu jestem, żeby go wesprzeć. Stanisław gra na klawiszach, to wspaniałe zobaczyć emocje syna - mówi Paulina Solska, mama Stanisława, jednego z artystów