Cyberoszuści atakują! Ofiarami są seniorzy i młodzi. Z kont kradną pieniądze, zaciągają kredyty, które trzeba spłacać. Jak działają oszuści?

Ataki cyberprzestępców dotykają już nie tylko seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie. Coraz zręczniejsze podszywanie się oszustów pod instytucje finansowe, kurierów czy nawet osoby z rodziny jest niestety codziennym zjawiskiem, przed którym przestrzega zielonogórska Policja. Kluczowym elementem walki z cyberprzestępczością jest edukacja. Sprawdź, jakie są typowe cechy fałszywych komunikatów. Jak sprawdzić, czy strona internetowa jest bezpieczna?

Oszustwa online przybierają różne formy. Fałszywe strony internetowe, przekłamane maile, podstępne wiadomości SMS czy niemal autentyczne rozmowy telefoniczne. Problem nie dotyka już tylko osób starszych, bo obecne możliwości sprawiają, że trudno jest zweryfikować prawdziwość informacji. Zielonogórscy policjanci codziennie przyjmują zgłoszenia od osób pokrzywdzonych. Jakie techniki stosują oszuści? Jak bronić się przed wyciekiem danych? Gdzie zgłaszać próby wyłudzenia?

Frycowe

Choć problem wyłudzeń pieniędzy wciąż w dużej mierze dotyka osób starszych i to one są najbardziej narażone na ataki internetowych oszustów, to obecnie celem stają się także młodsze pokolenia. Ataki wymierzone w młodych ludzi często wykorzystują ich zaufanie do nowoczesnych rozwiązań, zakupów online, aplikacji mobilnych i obecność na dziesiątkach list mailingowych, na co zgodę podpisaliśmy nieświadomie, walcząc o niewielki rabat na pierwsze zakupy.

Trwa głosowanie... Czy padłeś/aś kiedykolwiek ofiarą cyberprzestępstwa? Nie jestem pewny/a? Nie Tak

Podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP w Zielonej Górze zwraca uwagę na niepokojące statystyki, które pokazują, że niestety, niezależnie od wieku, nie czytamy umów. Kilkanaście stron drobnym drukiem, sprzedający, który naciska i brak czasu wystarczą, aby dać się oszukać. - Pamiętajmy, że później to my będziemy ponosić konsekwencje swojej nieostrożności - dodaje podinsp. Stanisławska.

- Tak naprawdę, wszystkie oszustwa, z którymi zgłaszają się do nas osoby poszkodowane, wynikają z nieostrożności, z niedoczytania warunków zawierania transakcji czy z chęci zarobienia szybkich pieniędzy — informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP w Zielonej Górze.

Oszustwo na wnuczka? To już przeszłość

Osoby starsze najczęściej padają ofiarą przestępstwa, bo ufają ludziom i nie zdają sobie sprawy, że bardzo miły pan z banku jest oszustem, a pani sprzedająca zastawę przez portal społecznościowy za chwile wyśle fałszywy link, który pozwoli wyczyścić konto z oszczędności. W prawdziwym gąszczu ofert i informacji trudno weryfikować prawdziwość stron i linków, szczególnie że ich wygląd zwykle nie wzbudza naszych podejrzeń. Co więc powinno?

Portale aukcyjne to pułapka

Portale aukcyjne to miejsce, w którym oszuści zbierają największe żniwa. System jest bardzo prosty. Chcemy coś kupić, dostajemy link, który jest łudząco podobny do tych z portali aukcyjnych, a po kliknięci zostajemy odesłani do formularza danych osobowych.

- Ludzie bez zastanowienia wpisują numer karty czy pesel. Czemu nie zastanawia nas, w jakim celu ma służyć pesel, hasło i login do naszego konta bankowego czy numer karty przy zakupie np. zimowej kurtki? Te dane czasem wystarczą, aby oszuści wzięli na nas szybki kredyt lub ukradli nam z konta oszczędności – kontynuuje podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Technologia narzędziem przestępców

O niesamowitych możliwościach dzisiejszej technologii słyszymy z każdej strony. Faktem jest, że dzięki jej pomocy możemy osiągać wiele więcej, w krótszym czasie. Sztuczna inteligencja potrafi generować obrazy, pisać piosenki i książki czy projektować mieszkania. Jednak, jak w każdej innowacji oszuści wyszukują kolejnych możliwości na wyłudzenia. Sztuczna inteligencja, może na podstawie fragmentu głosu stworzyć całą, fikcyjną rozmowę, wygenerować obraz, który będzie przedstawiał kogoś bliskiego w potrzebie, a z krótkiej wiadomości przechwyci styl i napisać dokładnie tak, jakby zrobił to np. twoje dziecko. Dlatego, jeśli dostaniesz wiadomość, w której ktoś bliski prosi o pieniądze, spróbuj najpierw się z nim skontaktować, potwierdź to, dopiero wtedy wyciągnij pomocną dłoń.

Awaria w banku, twoje pieniądze nie są bezpieczne

Dzwoni telefon, wyświetla się nazwa banku. Po odebraniu miły konsultant informuje, że ktoś chciał włamać się na twoje konto bankowe. Próba, co prawda została zniwelowana, ale pieniądze nie są bezpieczne. Należy jak najszybciej przelać je na konto techniczne banku, które jest lepiej chronione. I właśnie tak, niczego nie świadomi, sami przelewamy oszustowi oszczędności na jego prywatne konto.

Podinsp. Stanisławska przytacza także sytuację, w której podczas rozmowy telefonicznej dowiadujemy się o dodatkowych środkach finansowych, jakie posiadamy, a o których najprawdopodobniej nie wiemy.

Kryptowaluty musisz wypłacić już teraz, zaraz

Kryptowaluty na naszym koncie bankowym znacznie zwiększyły swoją wartość. Konsultant radzi je wypłacić. Trudno nam w to uwierzyć, a cały proces wydaje się skomplikowany. Bez obaw, po pobraniu aplikacji, konsultant krok po kroku nas poprowadzi. Aplikacja jest jednak programem, który udostępnia widok ekranu naszego komputera, dzięki czemu oszust ma podgląd na to, jakim hasłem się logujemy do banku. W takiej sytuacji zastanówmy się przede wszystkim, czy kiedykolwiek kupowaliśmy kryptowaluty i czy istnieje cień szansy, że same znalazły się na naszym koncie.

Ograniczności. Czy takie słowo istnieje?

Schematy cyberprzestępców się powtarzają. Są rzeczy, które powinny zwrócić naszą uwagę. Są platformy, na których oszuści są bardziej aktywni i na nich powinniśmy szczególnie uważać. Portale aukcyjne i komunikatory ostrzegają o ryzyku i wyraźnie zaznaczają, że do transakcji kupna-sprzedaży nie są konieczne dodatkowe dane wprowadzane poprzez formularze czy linki. Na szczęście, oszustów wciąż zdradzają błędy ortograficzne i błędy językowe w wiadomościach i rozmowach telefonicznych.

Bardzo często są to osoby zza wschodniej granicy. W kontaktach telefonicznych zwracajmy uwagę na akcent i wyłapujmy słowa, które w Polsce nie są używane. Jednymi z takich słów, które w języku polskim nie istnieją, a pojawiły się w nagranej przez pewną policjantkę autentycznej rozmowie z oszustem, są np. słowa "ograniczności" i "anulacja" - tłumaczy podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP

Gdzie zgłaszać podejrzenie oszustwa?

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa internetowego, kluczowe jest szybkie zgłoszenie sprawy. Opisanie swojego przypadku nie tylko pomaga w ściganiu przestępców, ale także chroni innych potencjalnych poszkodowanych. Jest instytucja, która notuje wszystkie tego typu incydenty i chroni przed dezinformacją w sieci. Zgłosić je można mailowo [email protected], albo pod numerem 8080. - Należy zwracać uwagę na to, co mamy wpisane w przeglądarce. Niech nie przekonują nas znane nazwiska polityków czy aktorów, którzy na reklamach polecają szybkie inwestycje. Nie wierzmy w magiczne sposoby na zarobek. Czytajmy umowy i regulaminy. Nie skanujmy dokumentów i absolutnie nie podawajmy nikomu naszych danych wrażliwych. To jest zaproszenie dla oszusta – przestrzega rzecznik KMP.

Czytaj też:

Wideo M. Wąsik na wolności!