Czarna seria na S3 koło Gorzowa. Najpierw zderzyły się dwie ciężarówki, a później dwa samochody osobowe

Pracowitą noc miały służby ratunkowe, które w czwartek wieczorem wyjeżdżały do wypadków na lubuskim odcinku trasy S3. Najpierw na 104 kilometrze tej drogi na pasie w stronę Szczecina zderzyły się dwie ciężarówki. Droga była częściowo zablokowana, na jezdnię wysypał się węgiel. Wypadek miał miejsce między Gorzowem a Szczecinem.

Drugi wypadek w tym samym miejscu

Służby zdążyły wrócić do swoich jednostek, a już nadeszło kolejne zgłoszenie. Do zderzenia ponownie doszło na 104 kilometrze drogi S3, ale już na pasie w stronę Zielonej Góry. Tym razem zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Informacja o tej kolizji dotarła do służb około godziny 21.40. Na miejsce wysłano policję, pogotowie oraz strażaków z JRG Gorzów, JRG Międzyrzecz, OSP Deszczno, OSP Trzebiszewo i OSP Skwierzyna.